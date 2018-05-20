Döviz arttı, turizmciler yüzde 20 indirim yaptı

Euro ve dolardaki hızlı yükseliş yurt dışı planları yapan tatilciyi üzdü.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Tatilciler rezervasyonlarını iptal ettirmeye başlayınca tur operatörleri de yurt dışı paket fiyatlarında yüzde 20 indirime gitti.

Ege ve Akdeniz'deki pahalılıktan yakınarak Yunan adalarını tercih eden tatilciler euronun artmasının ardından Akdeniz çanağında bulunan Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan rezervasyonlarında iptale gitmeye başladı. Tatilcilerden gelen iptaller sonrası harekete geçen tur operatörleri de hükümetin artan kur ve petrol fiyatlarına karşın zam yapmamak adına akaryakıtta devreye soktuğu ÖTV indiriminin bir benzerini kendi bünyelerinde uygulamaya koydu.

KREDİ KARTINA ÖZEL KAMPANYALAR

Euro 4.50 seviyelerini aştıktan sonra operatörler yurt dışı ücretlerini uzun süre kendi karlarından fedakarlık yaparak sabit tuttu. Hatta çoğu operatör TL bazında aşırı zamlanan fiyatlar karşısında yurt dışı paketlerinde yüzde 20 indirime gitti. Kredi kartına özel yeni kampanyalar başlattı.

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