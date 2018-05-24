Döviz arttı, vatandaşlar yurt dışı tatil planlarını değiştirdi

Bu yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler son dönemde üst üste rekorlar kıran dolar ve euroya yenik düştü. Geçtiğimiz dönemde doların 4 TL, euronun da 4.50 seviyelerini aşmasının ardından rezervasyonlarda iptaller başlayınca tur operatörleri paket fiyatlarında kur sabitleme modeline geçmiş ve tatillerde de yüzde 20’lik indirimler yapmıştı. Ancak Türk tatilciler son 2 haftada kurda gelinen yeni zirvenin ardından planlarını değiştirdi. Tur şirketlerini arayan vatandaşlar indirimlere rağmen tatil planlarını iptal ettiğini bildirdi.

200 EUROLUK İPTAL

Vatan'dan Emre Eser'in haberine göre; Yurt dışı tatil paketlerindeki satışlara bakıldığında özellikle 200 eurodan 1.000 euroya kadar olan paketlerdeki düşüş oranı zirve yaptı. Pronto Tour CEO’su Ali Onaran, “Düşüşün önemli bir kısmı giriş segmentteki tatil paketlerinde oldu. Alım gücü yüksek olan vatandaşlarda hiç bir iptal yaşanmadı. Özellikle 3 bin euro seviyesindeki paketler eskisi gibi satmaya devam ediyor” dedi.

ROTA EURO HARİCİ ÜLKELERE ÇEVRİLDİ

Şimdiye kadar Türk tatilciler ilk tercih olarak Akdeniz çanağındaki Yunanistan, Hırvatistan, İspanya ve Karadağ gibi ülkeleri seçtiğini söyleyen Ali Onaran, özellikle euronun 5.70 seviyelerine gelmesi ile vatandaşların tercihlerini euro haricinde para biriminin kullanıldığı Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Çekya, Ukrayna ve Rusya ülkelere çevirdiğini söyledi.

EURO VARSA BİZ YOKUZ

Son 3 ayda yurt dışına çıkacak olan vatandaşların tercihlerinde önemli bir değişim gözlemlendiğini söyleyen Ali Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşların tercihlerine baktığımızda euro ve dolar kullanılan ülkelere yapılan rezervasyonların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15-20 azaldığını görüyoruz. Buna karşın Balkanlar yüzde 25, Dubai yüzde 40, Çin yüzde 12, Rusya yüzde 30, Fas yüzde 65’lik bir artış eğilimi gösterdi.”

2 YILIN ZİRVESİ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörünün Nisan’da doluluklarda son 2 yılın en iyi rakamlarına ulaştığını açıkladı. Bayındır, Nisan’da doluluklarının yüzde 19.7 artarak ortalama yüzde 72.6, İstanbul’un da yüzde 23.6 artarak yüzde 79.5 olduğunu söyledi. Fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğüne ancak henüz eski rakamlara dönülemediğine işaret eden Bayındır, “Hedefimiz fiyatları eski seviyelere çekmek” dedi.