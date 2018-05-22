Dövizler yeni güne rekora yakın başladı ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen dolar yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başladı. İlk işlemlerde euro 5.4106 liraya, sterlin de 6.1635 lirayı gördü.