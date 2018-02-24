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Down Sendrom Futsal Mİlli Takımı seçmeleri Alanya’da başladı

İNAS (Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu) 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-15 Nisan 2018 tarihinde İsviçre Lugnano’da yapılacak olan Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası’nın Milli Takım seçmeleri ve hazırlık kampı Alanya’da başladı

Down Sendrom Futsal Mİlli Takımı seçmeleri Alanya’da başladı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurulu tarafından 530 kulüpten seçilen 28 Down Sendromlu Futbolcu Alanya’ya davet edildi. 24 Şubat Cumartesi başlayacak seçmeler ve hazırlık kampı 02 Mart 2018 tarihinde sona erecek.

BAŞKAN BİROL AYDIN: BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden başkan Birol Aydın, "Avrupa Futsal Şampiyonası öncesi Down Sendromlu Özel Sporcularımıza Alanya’da bir seçme ve hazırlık kampı yapıyoruz. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in daveti ile Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımımız 08-18 Mart ve 02-12 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezinde Hazırlık çalışmalarına devam edecekler ve buradan İsviçre’ye uğurlanacaklar" dedi.

İŞTE EN BÜYÜK HAYALLERİ


Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Milli Takımı bir dizi ziyaret ve hazırlık maçları kapsamında 19-21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da bulunacaklar, Down Sendromlu Özel Sporcuların en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmek ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular gününde Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve TBMM Futbol Takımı ile özel maç yapmak.


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