Down Sendrom Futsal Mİlli Takımı seçmeleri Alanya’da başladı

BAŞKAN BİROL AYDIN: BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

İŞTE EN BÜYÜK HAYALLERİ

Mine Bozkurt

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yine bir ilki gerçekleştiriyor.Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurulu tarafından 530 kulüpten seçilen 28 Down Sendromlu Futbolcu Alanya’ya davet edildi. 24 Şubat Cumartesi başlayacak seçmeler ve hazırlık kampı 02 Mart 2018 tarihinde sona erecek.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden başkan Birol Aydın, "Avrupa Futsal Şampiyonası öncesi Down Sendromlu Özel Sporcularımıza Alanya’da bir seçme ve hazırlık kampı yapıyoruz. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in daveti ile08-18 Mart ve 02-12 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezinde Hazırlık çalışmalarına devam edecekler ve buradan İsviçre’ye uğurlanacaklar" dedi.Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Milli Takımı bir dizi ziyaret ve hazırlık maçları kapsamında 19-21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da bulunacaklar, Down Sendromlu Özel Sporcuların en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Sayın’ı ziyaret etmek vende Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve TBMM Futbol Takımı ile özel maç yapmak.