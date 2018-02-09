Down sendromlu Lucas marka yüzü oldu

Down sendromlu Lucas, bebek maması markası Gerber'in yeni yüzü oldu

Down sendromlu Lucas marka yüzü oldu
Gerber, 1931’den beri dünyada yaygın ve en bilinen bebek maması markalarından biri oldu.

Şirketin bu yıl sözcülüğünü yapacak bebek ise, bugüne kadar olanlar arasında en özeli. Georgia eyaletinin Dalton kentinden 18 aylık Lucas Warren down sendromlu.

140 BİN BEBEK ARASINDAN SEÇİLDİ


Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, Lucas ülke genelinden yapılan başvurulara katılan 140 bin bebek arasından seçildi.

Gerber Genel Müdürü Bill Partyka, Lucas’ın muhteşem gülüşü ve neşe dolu ifadesiyle herkesin kalbini kazandığını söyledi.


 

TÜM DÜNYAYA NEŞE SAÇACAK


Lucas 50 bin dolarlık para ödülünün yanı sıra, 2018 yılı boyunca Gerber’ın sosyal medya platformlarında yer alacak.

Tıpkı Lucas’ın annesi Courtney’nin dediği gibi, sadece etrafındakilere değil, tüm dünyaya neşe saçacak. Annesi, Lucas gibi özel çocukların dünyayı değiştirecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

1931 yılında tüm mama kutuları ve kavanozlarında resmi görülen ilk orijinal Gerber bebeği Ann Turner Cook, geçtiğimiz günlerde 91 yaşına girdi.



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