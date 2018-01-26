Down sendromlu Özlem’in Tuba Büyüküstün hayali gerçek oldu



ÖZLEM TUBA BÜYÜK ÜSTÜN'E KAVUŞTU

Elif Bayram

Ailesi, hayranı olduğutüm dizilerini defalarca izleyen, telefonu ile ses kaydı yaparak tekrar tekrar dinleyensanatçı ile tanışma hayalini gerçekleştirmek için defalarca girişimde bulundu.Ancakyoğun programı gerekçe gösterilerekile görüştürülmesine izin verilmedi. Aile fertleri, bir tanıdıklarının önerisi ile geçen ekim ayından bu yana aralarındada bulunduğu çok sayıda kişiye tweet atarak, yardım istedi.Olumlu yanıt alınınca Özlem Kiriş, yıllardan bu yana hayalini kurduğu Tuba Büyüküstün ile bir araya gelerek kısa süreliğine de olsa sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.