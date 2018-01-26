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Down sendromlu Özlem’in Tuba Büyüküstün hayali gerçek oldu

İstanbul’da down sendromlu 28 yaşındaki Özlem Kiriş’in Tuba Büyüküstün ile tanışma hayali gerçekleşti

Down sendromlu Özlem’in Tuba Büyüküstün hayali gerçek oldu
Ailesi, hayranı olduğu Tuba Büyüküstün’ün tüm dizilerini defalarca izleyen, telefonu ile ses kaydı yaparak tekrar tekrar dinleyen Özlem Kiriş’in sanatçı ile tanışma hayalini gerçekleştirmek için defalarca girişimde bulundu.

Ancak Tuba Büyüküstün’ün yoğun programı gerekçe gösterilerek Özlem Kiriş ile görüştürülmesine izin verilmedi. Aile fertleri, bir tanıdıklarının önerisi ile geçen ekim ayından bu yana aralarında Kıvanç Tatlıtuğ’un da bulunduğu çok sayıda kişiye tweet atarak, yardım istedi.


ÖZLEM TUBA BÜYÜK ÜSTÜN'E  KAVUŞTU


Olumlu yanıt alınınca Özlem Kiriş, yıllardan bu yana hayalini kurduğu Tuba Büyüküstün ile bir araya gelerek kısa süreliğine de olsa sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



DHA


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