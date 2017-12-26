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Dr. Mustafa Aydın: Devlet üniversiteleri kaynak yaratmalı

Dr. Mustafa Aydın, kendi kaynaklarını kendileri yarattığı için vakıf üniversitelerine Türkiye’nin teşekkür borcu olduğunu söyledi.

Dr. Mustafa Aydın: Devlet üniversiteleri kaynak yaratmalı
SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında eğitim dalında ikincilik ödülü alan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın; uluslararası öğrencinin kalite, performans, ekonomik girdi ve tanınırlığı ifade ettiğini belirtti. Eğitim gören 5 bin civarında uluslararası öğrencinin kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Aydın, toplam öğrenci sayısının yüzde 20’sini uluslararası öğrenciden oluşacak bir anlayışı hakim kılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hedef, ilk 5

Kalite ve akreditasyon çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Aydın, 2023 yılında Türkiye’de ilk 5’i, dünyada ise ilk 500’ü hedeflediklerini söyledi. Aydın kalite, akreditasyon, patent ve bilimsel çalışmaları bunun üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Performans kriteri

Aydın, üniversitenin öğrenci sayısı ve fiziki özelliklerinden daha çok, kaç patent ve faydalı modeli olduğunun önem taşıdığını söyledi. Yüksek öğretim kurumlarının vizyonlarını bu şekilde yeniden kurgulaması gerektiğini kaydeden Aydın, “17 yaşında bir üniversiteye girip, 77 yaşına kadar aynı üniversitede kalma mantığını yüksek öğretim kurumları bir kenara bırakmalı.

Performansa göre akademisyenin üniversitede konumlanması lazım. Türkiye’nin vakıf üniversitelerine müteşekkir olması gerekiyor. Çünkü kendi kaynağını kendi yaratıyor. Devlet üniversiteleri de kendi kaynağını oluşturmalı” dedi.
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