Dr. Yavuz Dizdar: Gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayın

Dinar Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kanser ve Sağlıklı Beslenme’ seminerine Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, konuşmacı olarak katıldı. Dinar Park Ala Konferans ve Seminer Salonu’ndaki programa Belediye Başkanı İYİ Partili Saffet Acar, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

'ERKEN TANIDA SİZİ BİTİRİRLER'

Kanser ve sağlıklı beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Yavuz Dizdar, sağlıksız beslenmeye bağlı kanser hastalığının giderek artış gösterdiğini söyledi. Dr. Yavuz Dizdar, "Hastalık grafikleri artıyor. Burada da hasta olanlarınız var. Hastalıkların şöyle güzel bir özellikleri var; bunların çoğu hastalık değil aslında, biz bunları saptıyoruz çünkü eskiden röntgen yoktu, MR yoktu, o yoktu, bu yoktu. Şimdi artık öyle değil. Sizin rahat 5’te 1’inizde tiroit kanseri çıkar, garantisini veririm. 60 yaş üstü erkeklerin hepsinde yarım milimetre de olsa prostat kanseri odağı kesin buluruz. Ancak hastalık bu demek değildir. O yüzden gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayın. ’Ben erken tanıya gideceğim’ derseniz o erken tanıda sizi bitirirler. Vallahi bitirirler, billahi bitirirler. İnanın hasta öldükten sonra aile seviniyor. Öyle bir dert haline geliyor. Bu derdin altından kimse kalkamaz. Sonunda ferahlıyorlar, rahatlıyorlar biraz ağlıyorlar, ama hastalık miktarı artıyor" dedi.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)