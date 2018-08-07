Drift atılarak önü kesilen ambulansın şimdi de camlarını kırdılar
Samsun’da geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de taşlarla camları kırıldı
Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
2 KİŞİ TAŞLARLA CAMLARINI KIRDI
Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önünün kesildiğini belirtti.
Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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