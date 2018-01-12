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Dropbox halka arz ediliyor

Gizlice halka arz başvurusunda bulunan Dropbox'ın yılın ilk yarısında New York Borsası'na girmesi bekleniyor

Dropbox halka arz ediliyor
Bulut depolama şirketi Dropbox, 2014 yılında tamamladığı son yatırım turunda 10 milyar dolar değere ulaşmıştı. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına göre, şirket bu hafta herhangi bir kamuoyu açıklaması olmaksızın halka arz başvurusunda bulundu.
 
500 milyondan fazla kullanıcısı olan Dropbox'ın bu hamlesi, geçtiğimiz yıl Snapchat'in çatı şirketi Snap'in hayal kırıklığı yaratan halka arzının ardından gerçekleşecek en büyük teknoloji halka arzı olacak.
 
Dropbox'ın kurumsal çözümlerini sunduğu ücretli ürünü Dropbox Business'ın ise 200.000 kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
 
Bir diğer teknoloji devi Uber'in ise 2019 yılına halka arz edilmeyeceği söyleniyor.
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