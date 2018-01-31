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DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasına karar verildi

DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımlayan ve hakkında daha önce başlatılan DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


TUTUKLANDI


Güven, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

AA
 


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