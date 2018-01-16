Dualar Göztepeli Yusuf Aklan için

17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!

Erdinç Şahin

Sarı-kırmızılılarda U17 takımda görev yapan 8 Temmuz 2001 doğumlu, U17 Elit Akademi Ligi'nde 7 Ocak'ta İstanbul deplasmanındaoynanan maçın ardından rahatsızlandı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan'e dönüşte rahatsızlık geçirdi.Takımıyla antrenmanlara çıkamayan genç file bekçisi, perşembe gecesi uyurken yüksek ateşe bağlı havale geçirince apar topar'ne kaldırıldı.Yoğun bakıma alınan Yusuf'un vücudundaki iltihaplanmanın beyinciğine sıçradığı ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi. Perşembe gecesinden bu yana yoğun bakımda tutulan genç file bekçisinin tedavisinin henüz sonuç vermediği öğrenildi. Oyuncunun ailesi ve takım arkadaşlarının hastanedeki endişeli bekleyişi sürüyor.