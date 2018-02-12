Dubaili bir şirket, 100 bin Suudi kadın şoförü işe alacak

1 YILDA 100 BİN SUUDİ KADIN ŞÖFÖR ALINACAK



EKONOMİK AKTİVİTE HIZLANACAK

Nazlı Erdol

'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında kadınların araç kullanmasına izin vermesi, işsiz binlerce Suudi kadın için de iş umudu oldu. Konu ile ilgili kararnamenin Haziran 2018'de yürürlüğe girmesi ileyollarında artık kadın şöförleri görmek de mümkün olacak.Habertürk'ün aktardığına göremerkezli araç paylaşım şirketi, yasağın resmi olarak kalkmasıyla birlikte binlerce kadını istihdam edeceğini duyurdu.'da çok büyük bir büyüme fırsatı gördüklerini anlatan Careem'in kurucu ortağı, "Haziran ayı için şimdiden çok heyecanlıyız. Bu karar ülke için çok önemli bir mihenk taşı olacak. Biz de şimdiden kadın şöförleri eğitmeye başladık ve Haziran 2019'a kadar 100 bin kadın sürücüye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Olsson, şimdiden bin kadın şöförle kontrat imzaladıklarını da sözlerine ekledi.'da kadınlar arasındaki işsizlik çok büyük boyutlarda bulunuyor. Halihazırda 1 milyondan fazla kadının aktif olarak iş aradığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pasaport Kontrol Ajansı ilk kez havalimanındaki pasaport kontrollerinde kadınların istihdam edilmesi kararı almış ve 140 kişilik kadroya 107 bin kadın başvurmuştu.Kadınların ekonomik hayata girmesinin büyük bir dönüşüm sağlayacağını ve ekonomik aktivitenin hızlanacağını söyleyen Olsson, "Bu nedenle Suudi pazarında büyük bir potansiyel öngörüyoruz. Kadınların iş hayatındaki yerini alması ile ulaşım ihtiyaçları artacak ve bu da bize olumlu yansıyacak" dedi.Suudi Arabistan'da araç paylaşım sektöründe toplam 20 firma yer alıyor ve sektörde büyük bir rekabet yaşanıyor.