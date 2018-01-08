Dudaklarda metalik renkler trendi

Revlon’un en beğenilen mat ruj koleksiyonlarından biri olan Revlon Ultra HD Matte Lipcolor™
şimdi yepyeni metalik renkleri ile dudaklarınızda çarpıcı ve dolgun bir görünüm sağlıyor.
Revlon Ultra HD Matte Lipcolor™ in Metallic Matte
’nin sekiz metalik mat renk tonu dudaklarınızı renklendirirken, aynı zamanda kadifemsi dokusu ile dudaklarınızı nemlendiriyor. Ağırlık yapmayan özel formüyle gün boyu rahatça kullanabileceğiniz yeni Revlon Ultra HD Matte Lipcolor™ in Metallic Matte
, diğer mat rujların kuru ve giderek çatlayan yapısının aksine dudaklarınızı nemlendirerek bakım yapıyor.
Özel kadifemsi fırça yapısı sayesinde tek seferde kolay ve kusursuz bir uygulama yapmanıza yardımcı olan Revlon Ultra HD Matte Lipcolor™ in Metallic Matte
, karşı konulmaz vanilya ve mango aromasıyla bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.
Revlon Ultra HD Matte Lipcolor™ in Metallic Matte Satış Fiyatı: 34,90 TL
Elif Bayram