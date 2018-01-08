Dudaklarda metalik renkler trendi

Elif Bayram

Revlon’un en beğenilen mat ruj koleksiyonlarından biri olanşimdi yepyeni metalik renkleri ile dudaklarınızda çarpıcı ve dolgun bir görünüm sağlıyor.’nin sekiz metalik mat renk tonu dudaklarınızı renklendirirken, aynı zamanda kadifemsi dokusu ile dudaklarınızı nemlendiriyor. Ağırlık yapmayan özel formüyle gün boyu rahatça kullanabileceğiniz yeni, diğer mat rujların kuru ve giderek çatlayan yapısının aksine dudaklarınızı nemlendirerek bakım yapıyor.Özel kadifemsi fırça yapısı sayesinde tek seferde kolay ve kusursuz bir uygulama yapmanıza yardımcı olan, karşı konulmaz vanilya ve mango aromasıyla bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.