Dudullu Postası'nın yayın tarihi belli oldu

Penguen
çizeri Serkan Yılmaz’
ın yarattığı Dudullu Postası
karikatür serisinden ilham alınarak hazırlandı. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder, Fuat Mete, senaryosu Funda Alp
ve Yiğit Sertdemir
’e ait Dudullu Postası
’nın yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor.
14 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı, Levent Tülek, Erkan Can yer alıyor.
Dudullu Postası
KENDİSİNE HAYRAN BİR GAZETECİNİN MACERALARI ANLATILIYOR
, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç
), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar
) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım
) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez
) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü
), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak
) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar
”ı bulmaya çalışır.
Can Hakman