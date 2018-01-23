Dudullu Postası'nın yayın tarihi belli oldu



KENDİSİNE HAYRAN BİR GAZETECİNİN MACERALARI ANLATILIYOR

Can Hakman

çizeriın yarattığıkarikatür serisinden ilham alınarak hazırlandı. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder, Fuat Mete, senaryosuve’e ait’nın yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor.14 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı, Levent Tülek, Erkan Can yer alıyor., gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan () ve Cem’le () çalışmaya başlayan Tayfur () bir yandan aşık olduğu Melis’e (), Melis’in abisi Eyüp’ü () atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “”ı bulmaya çalışır.