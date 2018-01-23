Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Dudullu Postası'nın yayın tarihi belli oldu

 Masum, Sahipli, 7 Yüz ve Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana’da gibi çok özel projelerle dijital televizyon sektörüne farklı bir soluk getiren BluTV’nin merakla beklenen yeni dizisi Dudullu Postası’nın 26 Ocak'ta yayınlanacağı açıklandı

Dudullu Postası'nın yayın tarihi belli oldu
Penguen çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı Dudullu Postası karikatür serisinden ilham alınarak hazırlandı. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder, Fuat Mete, senaryosu Funda Alp ve Yiğit Sertdemir’e ait Dudullu Postası’nın yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor.

14 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı, Levent Tülek, Erkan Can yer alıyor. 


KENDİSİNE HAYRAN BİR GAZETECİNİN MACERALARI ANLATILIYOR


Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Teletabiler'de (Teletubbies) Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes öldü

Teletabiler'de (Teletubbies) Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes öldü
Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?
Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele
Anastasia Reshetova'nın bacaklarının uzunluğu sosyal medyada olay oldu

Anastasia Reshetova'nın bacaklarının uzunluğu sosyal medyada olay oldu
Nazlı Kurbanzade kimdir? Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?

Nazlı Kurbanzade kimdir? Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?
Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı

Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı
Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!
Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi
Yasemin Özilhan'a sürpriz kutlama!

Yasemin Özilhan'a sürpriz kutlama!