Düğmeye basıldı! KDV müjdesi

BEDELSİZ HİZMETLERE TEŞVİK

GRUP ŞİRKETLERİNE BİRLEŞTİRİLMİŞ VERGİ DÖNEMİ

Adem Özdoğan

Hükümet, KDV'de önemli bir reformu hayata geçirecek. Meclis'e gönderilen reformun müjdesini Başbakan Binali Yıldırım verdi. Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "50 yıllık bir reformu hayata geçirecek KDV ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı Meclis'e gönderdik. Vatandaşın Maliye'de biriken KDV'leri iade edilecek. Esnafa da kolaylıklar gelecek" dedi.● Yeni düzenlemede, devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir. Aksi taktirde faiz işletilecek.● İşletme esasına göre defter tutan mükelleflerle serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. Esnafın ödeyeceği KDV'ye 2 ay erteleme sağlanacak. İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı verilecek.● İhracatçılara yapılacak KDV iadeleri hızlanacak.● Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor.● Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor.● Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler KDV'den istisna tutuluyor.● Sağlık turizmini teşvik amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor.Ağbal'ın verdiği bilgiye göre; özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen KDV, gider yazılmak yerine indirime konu edilebilecek.Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı getirildiğine işaret eden Maliyle Bakanı Naci Ağbal, arsa karşılığı inşaat işlerinde de KDV matrahının daraldığını belirtti. Ağbal, "Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek" ifadesini kullandı..