Düğün günü kabusu yaşadı

Adana'da konfeksiyoncu İsmail Dicle, düğün yapacağı gün pastaneye giderken sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu 6 kişiyle birlikte yaralandı. Bacağının iki yerinde kırık, el ve yüzünde çok sayıda yarıklar oluşan talihsiz adam, şans eseri olarak hayatta kaldığına vurgu yaparak, sürücülerin trafikte dikkatli olmasını istedi. 

Düğün günü kabusu yaşadı
Kaza, 5 Mayıs Cumartesi günü Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. 
İddiaya göre, alkollü ve ehliyetsiz olan Ahmet D. yönetimindeki, 01 LC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye, ardından tüplere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kazada sol bacağının 2 yerinde kırıklar, başında ve vücudunda yarıklar meydana gelen İsmail Dicle, kazanın yaşandığı gün Fas uyruklu eşi Dua Dicle (26) ile düğün yapacaklarını belirterek şunları söyledi:  “Kazadan 2 saat sonra düğünüm olacaktı. Pastaneye doğru gidiyordum. Son sürat araba geldi, yan yattı, beni içine aldı ve sürükledi. Ayağımda 2 yerde sağdan soldan kırıklar var. Şans eseri hayatta kaldım. İçine girmeseydim şu an ölmüştüm. Başka yaralılar da varmış ama o anları hatırlamıyorum. Ağır yaralılar var. Şans oldu. Ağrılarım var ama yine çok şükür iyiyim. Hastanede iyi bakıyorlar bana. Ameliyatım 4 saat sürdü. Şoför alkollüymüş, ehliyeti de yokmuş. Biraz dikkatli olsunlar. Eşim Faslı. Orada bir düğün yaptık ama burada da yapmak istemiştim. Cumartesi yapalım dedik ama kader işte. İyi olduktan sonra düğünü yapacağız.” 

Talihsiz adamın eşi Dua Dicle ise en güzel günlerinin karardığına değinerek, “Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü en mutlu günümüzü kararttı. Hakkımızı Allah alsın” diye konuştu. 


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