Düğün hediyesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

25 Şubat 2018, Pazar 09:35
Düğün hediyesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı
Hindistan’ın Odisha eyalentinde 18 Şubat’ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çiftine korkunç bir saldırı düzenlendi. Düğünden birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin patlaması sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.

İHA

 


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