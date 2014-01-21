Düğün mekânlarına en 'ciddi' rakip geliyor

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Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılama usullerini yeniden belirleyen Askerlik Kanunu ile bazı kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda yer alan bir diğer başlık ise orduevleriyle ilgili.

Orduevi, askeri gazino, vardiya yatakhanesi, askeri müzeler gibi sosyal tesislerin sermaye aktarımına imkân tanınıyor. Kanun TBMM'de kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Gül tarafından da onaylanırsa askeri gazinolar, otel, düğün salonları ve gece kulüplerine 'ciddi' rakip olacak.

Mevcut kanunda (211 sayılı kanunun 98. maddesi) sermaye artırımı yok.

Orduevi, askeri gazino ve diğer sosyal tesislerin denetim ve kira gelirleri Milli Savunma Bakanlığı'na ait.

Şimdi bu tesisler kuvvet komutanlıklarına bağlanacak ve bu tesislerin kira ihalesinde Maliye Bakanlığı'nın modeli örnek alınacak. Ancak yeni kanun tasarısında borçlar bölümü henüz yok. Örneğin, TSK içindeki kuvvet komutanlıkları askeri gazino ve orduevi işletmesi için ihaleye çıkacak. İhalede bundan önce muhatap Milli Savunma Bakanlığı'ydı. Şimdi Kara, Deniz, Hava ve Jandarma komutanlıkları ihalede muhatap olacak. İhaleyi alan firmanın ve ihaleyi veren komutanlığın kira ve diğer gelir gider konusundaki hakları henüz belirlenmedi.

Bu de belirlenirse askeri gazino ve orduevleri girişlerinde ve TSK'nın vereceği ilan ile reklamlarda şunu göreceğiz:

Örneğin: 400 kişilik düğün için en uygun yer Sarıyer Orduevi.

Askeri gazino ve orduevleri Türkiye'nin her ilinde ve birçok ilçesinde var. Kılık kıyafet konusunda da eskisi gibi yasaklar yok. Ayrıca askeri tesislerin manzaralı yerleri ve uygun fiyatı da göz önüne alınırsa yazın ciddi rekabet yaşanacak gibi görünüyor.

Komisyonda kabul edilen ve TBMM'ye gönderilen kanun tasarısı şöyle:

* Orduevi, askeri gazino, vardiya yatak hanesi, askeri müzeler gibi sosyal tesislerin kurulması Genelkurmay Başkanlığı'nın iznine tabi kılınmış,

* Bu tesislerin gelirlerine işletme ve kira gelirleri ile üye aidatları dışında sergi, fuar, promosyon, reklam gelirleri de eklenmiş ve tesisler arasında gelir ve sermaye aktarımına imkân tanınmış.



