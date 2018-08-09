Düğün öncesi kusursuz görünmek için bakım önerileri

Cilt bakımı denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Sinoz, en heyecanlı gününde kusursuz görünmek isteyen gelinlere özel ürünler sunuyor.

Sinoz Kozmetik tarafından geliştirilen Yüz Bakım Maskesi; içeriğindeki sarı papatya, bentonit kili, spirulina yosunu, aynı sefa yağı ile E ve B vitaminleri sayesinde siyah noktalara ve sivilcelere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Sinoz Yüz Bakım Maskesi, haftada 2 kez gece uyumadan önce sürülüp 15 – 20 dakika bekletilerek kullanıldığında tıkalı gözenekleri açıp, cildin nefes alarak nem ve yağ dengesini koruyor. Böylelikle sivilceler ve siyah noktalar kısa sürede yok olurken, kan dolaşımını hızlandırması sayesinde de kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Özel günde temiz bir cilde uygulanacak makyaj ise sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

YORGUN GÖZLERE YOĞUN BAKIM

Düğün hazırlıkları, tatlı telaşlar her gelinin yorulmasına sebep oluyor. Sinoz, düğün günü yorgun görünüme son verecek göz çevresi kremi ile gelinlerin koşturmacasında onlara destek oluyor. Sinoz Göz Çevresi Bakım Kreminin gece ve gündüz düzenli olarak kullanılmasıyla göz çevresindeki kırışıklıklar, morluklar ve göz altı torbalarından kısa sürede kurtulmak mümkün. Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi, içeriğinde yer alan bitki özleri sayesinde göz çevresinde oluşan kırışıklık, kaz ayakları, morluk, halka ve göz altı torbaları gibi problemlere en etkili çözümü sunuyor.

DAHA DOLGUN VE GÖZ ALICI GÖRÜNÜM

Yıllardır en çok tercih edilen markalardan olan ve tüketici kalite ödülleri ile başarısını kanıtlayan Sinoz’un Kaş ve Kirpik Serumu, yeni fırçası ve iki katına çıkan miktarı ile daha dolgun ve hacimli görünüm sunuyor. Dolgun kirpik ve kaşlara doğal yollarla sahip olmak için günde bir kez sıvı eyeliner gibi sürülen dermokozmetik mucizesi ürün, kıl köklerine etki ederek üçü etkisini gösteriyor. Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu; içeriğindeki atkestanesi ekstresi, F ve B7 vitaminleri sayesinde kısa kirpikleri uzatırken cılız olanları güçlendirip kalınlaştırarak gürleşmesine yardımcı oluyor. Ürün aynı zamanda kaş küsmesi diye bilinen, kaşların istenenden ince ve şekilsiz alındığı durumları gidermek için de kullanılabiliyor.

Sinoz Yüz Bakım Maskesi 59,00 TL

Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi 59,00 TL

Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu 79,00 TL