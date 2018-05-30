Düğün öncesi yeni trend saç ekimi

Evlilik hazırlığı yapan birçok kişi, düğün günlerinde kusursuz görünümü elde etmek için çeşitli yöntemler deniyor. “Düğün öncesi estetik uygulamaları” evlilik hazırlığında olan birçok çift tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Düğünden yaklaşık bir sene önce yapılmaya başlanan çift estetiğinde; botoks, yağ aldırma ve ekim uygulamaları başta yer alıyor. Son yılların en çok tercih edilen estetik uygulaması olan saç ekimi, evlilik hazırlığında olan çiftler arasında da oldukça popüler. Düğün günü çekilecek olan videolar ve fotoğraflar çiftler tarafından ömür boyu saklanıyor ve hatırlanıyor. Fotoğraflarda en estetik hallerini yansıtmak isteyen birçok kişi, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor.

Estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğü, evlilik öncesi hazırlıklarda da birçok çiftin aklını karıştırıyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, “Evlilik öncesi her çift gür, dolgun ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor. Düğünden birkaç ay önce yapacağımız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz estetik görünüme kavuşmanızı sağlıyoruz.” diyor.





Çiftlerin ilk tercihi: Saç ekimi

Saç ekimi; cinsiyet fark etmeksizin yapılması, yaş sınırı gerektirmemesi, hızlı yapılan ve kısa sürede etkili sonuç veren bir operasyon olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Saç ekimi operasyonları her ne kadar damat adaylarının öncelikli tercihi olsa da günümüzde gelişen birçok saç ekimi tekniği sayesinde gelinler de rahatlıkla saç ekimi yaptırabiliyor. Medikal Direktör İbrahim Çevik, tıraşsız saç ekimi yöntemi sayesinde operasyon sırasında herhangi bir tıraşlama ve kesim işleminin gerçekleşmediğinin altını çiziyor. Bu sayede düğünden yalnızca bir ay önce bile saç ekimi işlemi yaptırılabiliyor.

Saç ekimi operasyonları ile saçların arasındaki boşluklar dolduruluyor, saçlar gürleştiriliyor ve yeni saç çizgisi tasarlanıyor. Saç ekimi operasyonunda saçların çıkış yönü ve açısı, saç köklerindeki boşluklar, kişinin genetik yapısı, saç pigmenti gibi kişiye özel saç yapısı inceleniyor.

Saç ekimi yaptıracak olan çiftlerin en geç bir ay önceden operasyona başlaması gerekiyor. Tıraşsız saç ekimi uygulaması ile saç ekimi sonrası herhangi bir operasyon izi kalmıyor. Evlilik öncesine yaptıracakları saç ekimi operasyonundan verim almak isteyen çiftlerin, işlem tarihini doğru belirlemeleri gerekiyor. Saç ekimi operasyonu ile ekilen saç kökleri, 3. aydan itibaren uzamaya başlıyor. Ancak gür ve doğal görünümlü saçlara kavuşmak ortalama 1 seneyi bulabiliyor. Bu nedenle düğün öncesi yapılacak estetik operasyonlarda iyileşme sürecini göz önünde bulundurup, doktora danışılarak tarih belirlenmesi gerekiyor.