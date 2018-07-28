Düğünde havaya açılan ateş 2 kişiyi yaraladı!

İnönü köyündeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Seken mermilerin isabet ettiği 5 yaşındaki Yaren Yağız ve Davut Yılmaz (55) yaralandı. Ambulanslarla Çayıralan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

DAMADIN 5 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan Yaren Yağız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen ve düğün için Kayseri’den geldikleri belirlenen damadın 5 arkadaşını gözaltına aldı.



