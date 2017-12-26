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Düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de, düğünde havaya tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan 7 şüpheliden 5’i gözaltına alındı

Düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı
Osmaniye’de, düğünde havaya tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5’inin gözaltına alındığı açıklandı.
 


GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA EMNİYET HAREKETE GEÇTİ


Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, 26 Aralık’ta özel bir televizyon kanalında Osmaniye’deki bir düğünde bazı şahısların havaya tabanca ve av tüfeğiyle ateş açması görüntülerinin yayımlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldığı kaydedildi.


5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, düğünün 17 Eylül’de Yeşilyurt Mahallesi Divlimoğlu Caddesi’nde yapıldığı belirlenirken görüntülerin incelenmesi sonrası havaya ateş açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5’i gözaltına alındığı açıklandı.



2 KİŞİ ARANIYOR


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca ile 3 ruhsatlı av tüfeği ele geçirilirken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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