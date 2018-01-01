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Düğünde tanıştığı kişilere inanıp oğluyla birlikte DEAŞ'a katıldı!

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hülya Tuba Olgun, düğünde tanıştığı kişiler aracılığı ile aşırı dinci terör örgütü DEAŞ’a katıldı. Küçük oğlu ile Suriye’ye giden kadın DEAŞ’ın yenilmesinin ardından esir düştü. Eski eş Ramazan Bozkurt, oğlunun kurtarılması için devletten yardım istedi

Düğünde tanıştığı kişilere inanıp oğluyla birlikte DEAŞ'a katıldı!
Aşçı Ramazan Bozkurt (29), 2008’de Muğla Dalaman’da çalıştığı sırada Hülya Tuba Olgun (28) ile tanışıp, evlendi. Daha sonra memleketleri Karaman’a dönen çiftin 2009’da Mehmet Emin, 2014’te de Yiğit Alp adını verdikleri iki oğulları oldu. İddiaya göre 2015’te görüşleri değişmeye başlayan Hülya Tuba Olgun, aşırı dinci terör örgütlerine yakınlık duymaya başladı. Çarşaf giyen Hülya Tuba Olgun peçe taktı.
 

2015’TE BOŞANDILAR


Arası bozulan çift 2015’te boşandı. Ramazan Bozkurt büyük oğlunu yanına alırken küçük oğlu annesi ile kaldı. Eski eşinin İstanbul’da bir düğüne katıldığını anlatan Ramazan Bozkurt “Orada birileri ile görüştükten sonra görüş ve düşüncelerinin değiştiğini sanıyorum. Ekim 2015’te eski eşim, oğlum Yiğit Alp’i de yanına alıp Suriye’ye giderek aşırı dinci terör örgütü DEAŞ’a katıldı” dedi.


Hülya Tuğba Olgun ile Ramazan Bozkur evli oldukları dönemde bu pozu vermişti
 

‘OĞLUMU KURTARIN'


Eski eşinin, kendisine geçen hafta cep telefonundan mesaj gönderdiğini söyleyen Ramazan Bozkurt “Artık DEAŞ üyesi olmadığını ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin tutsağı olduğunu söyledi. Oğlumun iyi olduğunu belirtip, fotoğraflarını attı. Devletten istediğim, oğlumun kurtarılıp, bana teslim edilmesi. Eski eşimin de cezası varsa cezasını çekip, normal, hayatlarına geri dönmesidir” diye konuştu. 


Hülya Tuğba Olgun, oğlu Yiğit Alp ile (solda) Çarşaf giymeye başlayan Hülya Tuğba Olgun bir DEAŞ'lı ile bu fotoğrafı çektirmiş (sağda)​
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