Düğünde Tarkan havası

POSTA/ALİ KESER



KORUMALAR EŞLİK ETTİ

Tarkan ve eşi Pınar Dilek düğünde

Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen Beni Çok Sev şarkısına raporlu yanıt

Magazin Turu: Tarkan'ın eşi bakın nerede doğum yapacak

Elif Bayram

Otele 17.00’de gelenn rahat hazırlanması için kendisine tahsis edilen odaya çıktı. Tarkan ile 3 aylık hamile eşisalona girince aralarında sosyetik isimlerin de bulunduğu birçok isim masalarına yöneldi. Hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Pop yıldızı birkaç ricayı kırmadı. Sonu gelmeyince duruma 2 koruması müdahale etti. Çift düğünde masadan kalkmadı, dans etmedi.otelden ayrılmadan önce odalarına çıkıp kıyafetlerini değiştirdiler. Bu halde fotoğraf çektirmek istemedikleri için de depo kapısından çıkış yaptılar.özel şoförlü, perdeli VİP minübüsüne binerken korumalar görüntü alınmasını engelledi. Çift Tarabya’daki evlerine doğru gitti. Bu arada Pınar Dilek’in kilolu hali dikkat çekti.