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Düğünde Tarkan havası

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, Hezan-Gizay Özbek’in, Zincirlikuyu Raffles Otel’deki düğününe katıldı

20 Şubat 2018, Salı 07:48
Düğünde Tarkan havası
POSTA/ALİ KESER

Otele 17.00’de gelen Tarkan rahat hazırlanması için kendisine tahsis edilen odaya çıktı. Tarkan ile 3 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu salona girince aralarında sosyetik isimlerin de bulunduğu birçok isim masalarına yöneldi. Hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Pop yıldızı birkaç ricayı kırmadı. Sonu gelmeyince duruma 2 koruması müdahale etti. Çift düğünde masadan kalkmadı, dans etmedi.


KORUMALAR EŞLİK ETTİ


Tarkan-Pınar Tevetoğlu otelden ayrılmadan önce odalarına çıkıp kıyafetlerini değiştirdiler. Bu halde fotoğraf çektirmek istemedikleri için de depo kapısından çıkış yaptılar.



Tarkan özel şoförlü, perdeli VİP minübüsüne binerken korumalar görüntü alınmasını engelledi. Çift Tarabya’daki evlerine doğru gitti. Bu arada Pınar Dilek’in kilolu hali dikkat çekti. 




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