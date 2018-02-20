Düğünde Tarkan havası

POSTA/ALİ KESER
Otele 17.00’de gelen Tarka
n rahat hazırlanması için kendisine tahsis edilen odaya çıktı. Tarkan ile 3 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu
salona girince aralarında sosyetik isimlerin de bulunduğu birçok isim masalarına yöneldi. Hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Pop yıldızı birkaç ricayı kırmadı. Sonu gelmeyince duruma 2 koruması müdahale etti. Çift düğünde masadan kalkmadı, dans etmedi.
Tarkan-Pınar Tevetoğlu
KORUMALAR EŞLİK ETTİ
otelden ayrılmadan önce odalarına çıkıp kıyafetlerini değiştirdiler. Bu halde fotoğraf çektirmek istemedikleri için de depo kapısından çıkış yaptılar.
Tarkan
özel şoförlü, perdeli VİP minübüsüne binerken korumalar görüntü alınmasını engelledi. Çift Tarabya’daki evlerine doğru gitti. Bu arada Pınar Dilek’in kilolu hali dikkat çekti.
Tarkan ve eşi Pınar Dilek düğünde
Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen Beni Çok Sev şarkısına raporlu yanıt
Magazin Turu: Tarkan'ın eşi bakın nerede doğum yapacak
Elif Bayram