Düğünde yakılan meşaleler az daha can alıyordu



DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Büşra Kamış

Olay, saat 20.30 Güngören Levent Sokak üzerinde bulunan bir derneğe ait salonda meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğününü kutlamak ve eğlenmek için sokak üzerinde bulunan derneğin salonunda vatandaşlar toplandı. Bir süre sonra eğlencenin dozunun artması sebebiyle salon içerisinde meşale ve maytap yakılmaya başladı. Salonun havalandırma sisteminin olmaması sebebiyle salon içerisinde bulunan başta küçük yaşta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş dumandan etkilendi. Dumanların bütün salonu sarması sebebiyle boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar kapıların açılmasıyla kendilerini dışarıya zor attı. Dumanların arasında kalanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, tedbir amaçlı polis ekiplerine de haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce duman tahliye çalışması yaptı ardından salon içerisinde dumanlar arasında kalan vatandaşları kurtardı. Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki ambulans ise boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara müdahale etti. Salon içerisinden koşarak çıkmaya çalışanların arasında kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi çevredeki en yakın hastanelere ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.