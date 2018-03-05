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Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor

Nikahtan sonra bir kere bile yüz yüze gelmediği eşinden gelen boşanma tebligatı ile büyük şok yaşayan Atakan Varlı, mahkemede bir kez daha yıkıldı. Atakan Varlı sadece 1 gün evli kaldığı eski eşine ayda 500 lira nafaka ödüyor

05 Mart 2018, Pazartesi 11:57
Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. 28 yaşındaki Atakan Varlı 2015 yılında Kübra adlı bir kadınla tanıştı ve ikili hayatlarını birleştirme kararı aldı. Önce nişan yapıldı, aileler tanıştı ve nikah yapıldı. Tekirdağ Çorlu'da düğün yapılacaktı ama nikahtan sonra genç çift yüz yüze bile gelemedi. Bir hafta sonra ise gencin eline boşanma tebligatı ulaştı. Kendini bir anda mahkemede bulan genç verilen kararla ikinci kez yıkıldı. Bir gün evli kaldığı ve en son nikahta gördüğü eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi. İddiaya göre kayınpederi ise 100 bin lirasını çaldı.

'BENİ ALDATTIĞINI GÖRDÜM'

Show Haber'e konuşan Varlı, "Nikahtan sonra kızı hiç görmedim. Araştırmaya başladım, beni aldattığını gördüm. Benimle nikahlı olduğu halde farklı erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Düşünün 1 gün evli kaldım, ikinci günü çekti gitti. Nikahı kıydıktan sonra hiç görmedim. Üstüme icralar gelmeye başladı. Babasından ev alacaktım, babasına yüz bin lira para verdim. Babasından da haber yok, kızdan da haber yok. Buna rağmen 3 yıldır nafaka ödüyorum" dedi.

 


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