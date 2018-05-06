Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

İstanbul Kemerburgaz Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü önündeki kamyona çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 00:27
Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı
Saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda içerisinde düğünden dönenlerin olduğu servisi minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki kamyona çarptı. 

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı.

ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR


Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bartın'da aynı noktada 11 araç kaza yaptı

Bartın'da aynı noktada 11 araç kaza yaptı

Kız öğrenci apartında korkutan yangın

Kız öğrenci apartında korkutan yangın

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti

Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti
Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı
Ahırdaki hayvanları ve ziynet eşyaları ile birlikte kaybolan kadın her yerde aranıyor

Ahırdaki hayvanları ve ziynet eşyaları ile birlikte kaybolan kadın her yerde aranıyor
1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
69 sabıkası olan 8 aylık hamile hırsız yakalandı

69 sabıkası olan 8 aylık hamile hırsız yakalandı
Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü

Camdan fırlayan sürücü aracın altında kalarak öldü
İşçinin inşaattan düşme anı

İşçinin inşaattan düşme anı
Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi

Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi