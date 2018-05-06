Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

Gizem Yetil

Saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda içerisinde düğünden dönenlerin olduğu servisi minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki kamyona çarptı.Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.