Düğünlere muhtar ayarı

'İSTENEN TAKI ÇOK AŞIRI'

Altın fiyatlarındaki artışın yeni evlenecek gençleri zorlaması nedeniyle İdil’deki 5 muhtar bir zirve yaptı. Kız tarafının istediği altın ve takı miktarının aşırı olduğunu belirten muhtarlar “Şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir” diyerek takı listesi verdi:

'KAPI ARDI' PARASINA VETO

■ 2 çift 30 gramlık burmalı bilezik (23 bin 140 tl)

■ 1.5 metre 22 ayar 60’lık zincir (12 bin 560 tl)

■ 2 yüzük (1500 tl)

■ Bir çift küpe (500 tl)

■ Geline ‘bel bağlama’ parası (100 tl).

■ Gelinin kız kardeşine verilen ‘kapı ardı’ parası istenmeyecek. Muhtarlardan Hidayet Sakçak “Hâlâ 100 bin tl gibi başlık paraları isteniyor. evi döşemek de 40-50 bin tl tutuyor. Gençler artık evlenemiyor” dedi.