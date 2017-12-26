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Dükkan sahibi, içeride yakaladığı hırsızı böyle dövdü

Konya'da bir iş yeri sahibi, hırsızlık amacıyla depo kısmından içeriye giren kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi

26 Aralık 2017, Salı 15:07
Dükkan sahibi, içeride yakaladığı hırsızı böyle dövdü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi'nde Ahmet Gündüz'e ait elektrik malzemeleri satılan iş yerinin depo kısmına bir kişi gizlice girdi. Çalışanlardan biri zanlıyı görüp ne aradığını sordu. Bu sırada gelen iş yeri sahibi Ahmet Gündüz, zanlıyı tekme tokat dövdü. Diğer çalışanların araya girmesiyle Gündüz'ün bıraktığı kişi hızlıca kaçtı.

Zanlının iş yerine girişi ve dayak yemesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


ÇALIŞANLARDAN BİRİ 'NE ARIYORSUN' DİYE SORDU


Görüntülerde, kapının önündeki minibüsün kapısını kontrol ettikten sonra içeriye giren kişinin, etrafı gözetleyip kendisini gören bir iş yeri çalışanı ile konuşması, sonrasında gelen iş yeri sahibi Ahmet Gündüz tarafından darbedilmesi yer alıyor.

Ahmet Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depo kısmında çalışanlardan birinin, içeriye giren kişiye "ne aradığını" sorduğunu duyduğunu belirtti.


DIŞARIDA GÖZCÜLÜK YAPAN KİŞİYLE BİRLİKTE KAÇTILAR


Gündüz, "Hırsız olacağını düşünerek, tekme ve tokatla dışarıya attım. Bir kişinin daha olduğunu ve buna gözcülük yaptığını fark ettim. Onu da çağırdım ama ikisi beraber kaçtılar." dedi.

Ahmet Gündüz, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde aynı kişilerin daha önce de birkaç kez iş yerinin önünden geçtiğini gördüğünü dile getirdi.



 
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