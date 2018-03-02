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Dün 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina bugün kendiliğinden çöktü

Bursa'da dün 300 kilo dinamit patlatılarak yıkılmak istenen, ancak iki denemede de yıkılmayan 13 katlı atıl bina bugün kendiliğinden çöktü

02 Mart 2018, Cuma 15:51
Dün 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina bugün kendiliğinden çöktü
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi’nde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için Bursa Valiliği’nden yıkım kararı alındı.

Bunun üzerine, dün binanın ilk 3 katına 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı patlama, geri sayımın ardından gerçekleştirildi. (üstte)


Bina bugün böyle çöktü

İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina, ikinci ve üçüncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak, ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı; ancak bina, bu kez de ayakta kaldı.

Dünkü patlamadan görüntüler...


Ekipler, binanın daha sonra yıkılması yönünde karar alınmasıyla bölgeden ayrıldı.



Atıl durumdaki 13 katlı bina, bugün öğle saatlerinde, kendiliğinden yıkıldı. 300 kilo dinamit patlatılmasına rağmen dün yıkılamayan bina, bugün yerle bir olurken, olay sırasında zarar gören olmadı.

Enver Fatih TIKIR / BURSA, (DHA)


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