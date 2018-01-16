Dün ölü bulunan The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan depresyondaymış! (Dolores O' Riordan kimdir, neden öldü?)

İrlandalı rock yıldızı Dolores O'Riordan
dün sabah saat 09.05'Te Park Lane
'deki Hilton London
'da ölü bulunmuştu Metropolitan Polisi, ölüm nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı.
Dolores O'Riordan
'ın basın sözcüsü ise şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili ölüm yapmadı, sadece 'ani' olarak niteledi ve ailesinin İrlanda'ya geri döndüğünü açıklamıştı.
2015 yılında bipolar bozukluk teşhisi koyulan Dolores O'Riordan
alkol bağımlılığıyla da uzun süredir savaşıyordu. Dolores O'Riordan
küçükken bir çok defa cinsel tacize uğradığını açıklamıştı.
Dolores O'Riordan bipolar bozukluk ile ilgili yıllar önce Metro'ya yaptığı açıklamada "Yelpazenin iki ucu var - Son derece depresif ve karanlık oluyorsunuz ve yapmayı sevdiğiniz şeylere ilginizi kaybediyorsunuz, sonra da süper manik oluyorsunuz." açıklamasında bulunmuştu.
İşte Limerick doğumlu Dolores O'Riordan
'ın Twitter'
dan 4 Ocak 2018 tarihinde kedisiyle birlikte attığı son tweet:
Dolores O'Riordan
son paylaşımında İrlanda'ya doğru yola çıktığını açıklıyor.
D.A.R.K ADLI ROCK GRUBU İLE ÇALIŞIYORDU
Ünlü şarkıcının arkadaşları; biri üvey olmak üzere Taylor, Dakota ve Donnie ve Molly adında Kanada'da yaşayan 4 çocuğu bulunan O'Riordan'ın uzun süredir sırt ağrısı çektiğini ve uzun zamandır ağır depresyon ile mücadele ettiğini açıkladı.
The Cranberries
, en son 2017 yılında Something Else
adlı son albümlerini çıkarmıştı fakat grubun konserleri Dolores O'Riordan
'ın sırt ağrıları nedeniyle iptal edilmişti.
Dolores O'Riordan D.A.R.K
adlı rock grubuyla kayıt yapmak için Londra
'da bulunuyordu.
Dolores O'Riordan
'ın eski kocası Don Burton Duran Duran
'ın eski tur menajeriydi. İkili 21 sene evli kaldı ve 2014 yılında boşanmıştı.
İşte Dolores O'Riordan
'ın ölü bulunduğu Hilton London
:
Otelin sözcüsü Dolores O'Riordan'ın otellerinde ölü bulunduğunu doğrulayarak ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.
2016'nın şubat ayında bir havaalanı görevlisine saldıran O'Riordan ruhsal problemlerini yenmek için müziğe ve dansa ağırlık verdiğini açıklamıştı. Dolores O'Riordan
bu saldırısı yüzünden 6000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
İrlanda Başkanı Michael D Higgins
de şarkıcının ailesine taziyelerini iletti.
(The Cranberries üyeleri 1996 yılında düzenlenen 13. Geleneksel MTV video Müzik Ödülleri'nde)
THE CRANBERRIES'İN SOLİST DOLORES O'RIORDAN KİMDİR?
Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971 Limerick doğumlu İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve şöhret kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi.
Noel ve Mike Hogan kardeşler ve davlcu Fergal Lawler'dan oluşan grup 1990 yılında İrlanda Limerick'te kuruldu ve grubun ilk adı Cranberry Saw Us idi.
1993 yılında ilk albümleri Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? ve arkasından 1994 yılında çıkardıkları No Need To Argue The Cranberries'i dünya çapında tanınır hale getirdi. 1996 yılında çıkardıları To The Faithful Departed albümlerini 1999 yılında Bury The Hatchet 2003 yılında Stars: THE BEST OF 1992-2002, the Cranberries izledi. Bu albümden sonra dağıldıklarını açıklayan The Cranberries uzun bir süre sessiz kaldı. Dolores O'Riordan ise 2007 yılında Are You Listening ve 2009 yılında ikinci solo albümü No Baggage'yi çıkardı. 2010 yılında tekrar bir araya gelen grup 2011 yılında çalışmalara başladı ve sonuç 2012 yılında çıkan Roses albümü oldu. Son albümleri Something Else ise ilk 4 albümlerindeki 10 single'ı ve 3 yeni şarkıyı içeriyordu.
Can Hakman