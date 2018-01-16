Dün ölü bulunan The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan depresyondaymış! (Dolores O' Riordan kimdir, neden öldü?)



D.A.R.K ADLI ROCK GRUBU İLE ÇALIŞIYORDU

Can Hakman

İrlandalı rock yıldızıdün sabah saat 09.05'Te'deki'da ölü bulunmuştu Metropolitan Polisi, ölüm nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı.'ın basın sözcüsü ise şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili ölüm yapmadı, sadece 'ani' olarak niteledi ve ailesinin İrlanda'ya geri döndüğünü açıklamıştı.2015 yılında bipolar bozukluk teşhisi koyulanalkol bağımlılığıyla da uzun süredir savaşıyordu.küçükken bir çok defa cinsel tacize uğradığını açıklamıştı.Dolores O'Riordan bipolar bozukluk ile ilgili yıllar önce Metro'ya yaptığı açıklamada "Yelpazenin iki ucu var - Son derece depresif ve karanlık oluyorsunuz ve yapmayı sevdiğiniz şeylere ilginizi kaybediyorsunuz, sonra da süper manik oluyorsunuz." açıklamasında bulunmuştu.İşte Limerick doğumlu'ından 4 Ocak 2018 tarihinde kedisiyle birlikte attığı son tweet:son paylaşımında İrlanda'ya doğru yola çıktığını açıklıyor.Ünlü şarkıcının arkadaşları; biri üvey olmak üzere Taylor, Dakota ve Donnie ve Molly adında Kanada'da yaşayan 4 çocuğu bulunan O'Riordan'ın uzun süredir sırt ağrısı çektiğini ve uzun zamandır ağır depresyon ile mücadele ettiğini açıkladı., en son 2017 yılındaadlı son albümlerini çıkarmıştı fakat grubun konserleri'ın sırt ağrıları nedeniyle iptal edilmişti.adlı rock grubuyla kayıt yapmak için'da bulunuyordu.'ın eski kocası'ın eski tur menajeriydi. İkili 21 sene evli kaldı ve 2014 yılında boşanmıştı.İşte'ın ölü bulunduğuOtelin sözcüsü Dolores O'Riordan'ın otellerinde ölü bulunduğunu doğrulayarak ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.2016'nın şubat ayında bir havaalanı görevlisine saldıran O'Riordan ruhsal problemlerini yenmek için müziğe ve dansa ağırlık verdiğini açıklamıştı.bu saldırısı yüzünden 6000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.İrlanda Başkanıde şarkıcının ailesine taziyelerini iletti.