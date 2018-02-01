15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Dün tahliye edilen Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Büyükada'da yapılan STK toplantısı nedeniyle açılan davanın dün tahliye edilen son tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıktığı gibi yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Dün tahliye edilen Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yeniden tutuklandı
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddialarıyla yargılandığı davada dün tahliye edilmesine karar verilen Taner Kılıç, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Cumhuriyet savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmesine itiraz etti.

Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, Kılıç için tutuklama kararı çıkarttı.

Karar üzerine İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi, üst mahkemenin tutuklama kararını sanığın yüzüne okuyarak Kılıç'ın tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kılıç'ın bu halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise ara kararında, Taner Kılıç'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı
İncirlik'te emekli edilen ABD bayrağını yaktılar

İncirlik'te emekli edilen ABD bayrağını yaktılar
CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu
İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geride bıraktı
İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi

İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi
CHP'de 36. Olağan Kurultay hareketliliği

CHP'de 36. Olağan Kurultay hareketliliği
Üsküdar'daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! O dehşet anları kamerada

Üsküdar'daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! O dehşet anları kamerada
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Mihraç Ural açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Mihraç Ural açıklaması
Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit

Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit
Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek