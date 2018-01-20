Dungeon Hunter 5'ten yepyeni bir güncelleme!

Merve Duran

Dünya’nın öncü mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından, popüleroyunuiçin yeni bir güncelleme yayınladı. Oyun kontrollleri ve arayüzündeki büyük değişikliklerin yanısıra, bu güncelleme ilehayranları kendilerini yepyeni bir fantastik macerada bulacaklar.Oyunseverler, ünlü Çin efsanelerinden “” temasıyla sunulan bu güncelleme ile Uzak Doğu’nun mistik dünyasınıcihazlarında keşfedebilecekler. Bu yolculukta karşılaşacağınız yeni ve zorlu düşmanları alt ederek, efsanenin ruhunu yansıtan muhteşem silah ve zırhları elde edebileceksiniz.En yeni güncellemesi ile Dungeon Hunter 5'i , App Store, Google Play, ve Windows Store'dan indirilebilirsiniz.