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Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!

Dunger Hunter serisinin merakla beklenen oyunu Dunger Hunter Champions oyunseverler ile buluştu! 

Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!
Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft’un yeni oyunu Dungeon Hunter Champions; App Store, Google Play ve Windows Store’da oyuncularla buluştu. Türk oyuncuların da yakından tanıdığı efsanevi Hack’n’Slash serisi Dungeon Hunter’ın çokluevreninde geçen Dungeon Hunter Champions; akıllı telefon ve tabletlere Aksiyon RPG türünde yeni bir soluk getiriyor.

Gücünüzü göstermek için çokluevrenin her köşesinden birçok şampiyon çağırın ve ünlü fantezi & bilimkurgu yazarı Dan Abnett tarafından yazılan büyüleyici bir hikaye  eşliğinde, parti temelli tek kişilik destansı bir maceraya katılın.
Şampiyonlarınızın gücünü sınayabileceğiniz görevler, farklı zorluk seviyelerinde, birbirinden zorlu düşmanlar ile değişik lokasyonlarda karşınıza çıkıyor.

“Ebedi Rekabet”te ustalaşmak için en uygun şampiyonları geliştirin ve çokluevrendeki en güçlü takımı oluşturun.
Dungeon Hunter Champions, efsanevi hikayesini keşfedeceğiniz tekli oyuncu modunun yanı sıra, canlı olarak 5v5 maçlar yapabileceğiniz çok oyunculu deneyimini de oyunseverler ile buluşturuyor.
Heyecan verici savaşlar için özenle tasarlanmış haritaları içeren çok oyunculu modda; diğer oyunculara karşı en iyi şampiyonlarınızla gerçek zamanlı olarak  mücadele edin. Unutmayın ki, en iyi şampiyonlara sahip olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Ayrıca ilgili element’e bağlı, doğru sınıfa ait şampiyonlarla uygulayacağınız strateji de bir o kadar önemli!
 


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