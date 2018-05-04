Dungeon Hunter Champions tüm dünyada yayınlandı!

Merve Duran

Dünyanın önde gelenyayıncı ve yapımcılarından’un yeni oyunu; App Store, Google Play ve Windows Store’da oyuncularla buluştu. Türk oyuncuların da yakından tanıdığı efsanevi Hack’n’Slash serisi’ın çokluevreninde geçen Dungeon Hunter Champions;velere Aksiyon RPG türünde yeni bir soluk getiriyor.Gücünüzü göstermek için çokluevrenin her köşesinden birçok şampiyon çağırın ve ünlü fantezi & bilimkurgu yazarıtarafından yazılan büyüleyici bir hikaye eşliğinde, parti temelli tek kişilik destansı bir maceraya katılın.Şampiyonlarınızın gücünü sınayabileceğiniz görevler, farklı zorluk seviyelerinde, birbirinden zorlu düşmanlar ile değişik lokasyonlarda karşınıza çıkıyor.“Ebedi Rekabet”te ustalaşmak için en uygun şampiyonları geliştirin ve çokluevrendeki en güçlü takımı oluşturun.Dungeon Hunter Champions, efsanevi hikayesini keşfedeceğiniz tekli oyuncu modunun yanı sıra, canlı olarak 5v5 maçlar yapabileceğiniz çok oyunculu deneyimini de oyunseverler ile buluşturuyor.Heyecan verici savaşlar için özenle tasarlanmış haritaları içeren çok oyunculu modda; diğer oyunculara karşı en iyi şampiyonlarınızla gerçek zamanlı olarak mücadele edin. Unutmayın ki, en iyi şampiyonlara sahip olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Ayrıca ilgili element’e bağlı, doğru sınıfa ait şampiyonlarla uygulayacağınız strateji de bir o kadar önemli!