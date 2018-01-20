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Dünya Afrin'i böyle gördü

Dünyanın en önemli basın kuruluşları, Afrin harekatını manşete taşıdı. BBC Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti, Amerikan Washington Post gazetesi, 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' dedi
 

Dünya Afrin'i böyle gördü
Türkiye'nin bugün saat 17.00 itibariyle başlattığı Afrin harekatı (Zeytin Dalı operasyonu), dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.

Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.

BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu oldu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.

'TÜRK JETLERİ VURUYOR'


Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan CNN International, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.

Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.


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