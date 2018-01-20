Dünya Afrin'i böyle gördü

'TÜRK JETLERİ VURUYOR'

Mine Bozkurt

Türkiye'nin bugün saat 17.00 itibariyle başlattığıoperasyonu), dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.Haberi manşetten okuyucularına aktaran, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.de de birinci haber Afrin operasyonu oldu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.Amerikangazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.Alman'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.