İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Dünya altın rezervinde Türkiye ilk 10'da

Türkiye 564,80 tonluk altın rezervi ile dünya altın rezervi ülke sıralamasına 10. sıradan giriş yaparak Hindistan’ın önüne geçmiş oldu ve en çok altın rezervi olan ülkeler sıralamasında 10. sırada yer aldı

09 Şubat 2018, Cuma 12:17
Dünya altın rezervinde Türkiye ilk 10'da
2011 yılından bu yana altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, 564,80 tonluk altın rezervi ile Hindistan’ın önüne geçerek ilk 10’da yer almayı başardı. Ajans Press'in yaptığı araştırmaya göre IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç sıralamanın birinciliği ise 8 bin 133 ton altın rezervine sahip ABD’nin olurken ikinci sırada 3 bin 373 ton ile Almanya, üçüncü sırada 2 bin 451 ton ile İtalya, dördüncü sırada 2 bin 436 ton ile Fransa yer aldı.

TEŞVİKLER TÜRKİYE'Yİ 15. SIRADAN 10. SIRAYA TAŞIDI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ekim 2011’deki “Eylem Planı” dahilinde zorunlu karşılığa tabi olan Türk Lirası yükümlülüğünün yüzde 10’unun altın olarak tutulmasına imkan tanınması sonucu 2011’in 4’üncü çeyreğinden itibaren altın rezervi artışa geçti.

Buna ek olarak Merkez Bankası’nın verdiği karar ile “Altın Günleri” düzenlemeye başlayan bankalara her gün bir yenisi eklendi. Artan teşvikle birlikte 2011 yılının eylül ayında 116,1 ton olan altın rezervleri, 2018 Şubat itibarıyla 564,8 ton olarak kayıtlara geçti. Yükselen bu rakamlar sayesinde yıllarca dünya altın rezervi sıralamasında 15. sırada yer alan Türkiye 10. sıraya taşınmış oldu.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

OSB'lerde bedelsiz arazi tahsil edecek! Tek şart...

OSB'lerde bedelsiz arazi tahsil edecek! Tek şart...
Vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı

Vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin muhtarı e-Devlet

Türkiye'nin muhtarı e-Devlet
Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!

Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!
Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor

Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor
İstihdamda 6 dev adım atılacak

İstihdamda 6 dev adım atılacak
Her işçiye 9 bin 378 TL

Her işçiye 9 bin 378 TL
Emekliye 2 kat ek ödeme

Emekliye 2 kat ek ödeme
ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL