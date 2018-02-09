Dünya altın rezervinde Türkiye ilk 10'da

TEŞVİKLER TÜRKİYE'Yİ 15. SIRADAN 10. SIRAYA TAŞIDI

Senim Tanay

2011 yılından bu yana altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, 564,80 tonluk altın rezervi ile Hindistan’ın önüne geçerek ilk 10’da yer almayı başardı. Ajans Press'in yaptığı araştırmaya göre IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç sıralamanın birinciliği ise 8 bin 133 ton altın rezervine sahip ABD’nin olurken ikinci sırada 3 bin 373 ton ile Almanya, üçüncü sırada 2 bin 451 ton ile İtalya, dördüncü sırada 2 bin 436 ton ile Fransa yer aldı.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ekim 2011’deki “Eylem Planı” dahilinde zorunlu karşılığa tabi olan Türk Lirası yükümlülüğünün yüzde 10’unun altın olarak tutulmasına imkan tanınması sonucu 2011’in 4’üncü çeyreğinden itibaren altın rezervi artışa geçti.Buna ek olarak Merkez Bankası’nın verdiği karar ile “Altın Günleri” düzenlemeye başlayan bankalara her gün bir yenisi eklendi. Artan teşvikle birlikte 2011 yılının eylül ayında 116,1 ton olan altın rezervleri, 2018 Şubat itibarıyla 564,8 ton olarak kayıtlara geçti. Yükselen bu rakamlar sayesinde yıllarca dünya altın rezervi sıralamasında 15. sırada yer alan Türkiye 10. sıraya taşınmış oldu.