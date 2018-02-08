Dünya Bankası'ndan Bitcoin'e 'saadet zinciri' benzetmesi



BİTCOİN 8 BİN DOLARI GEÇTİ

Adem Özdoğan

Dünya Bankası Grup Başkanı Jim Yong Kim, gerçekleştirdiği bir konuşmasında kripto paraları saadet zinciriyle kıyasladı. Kim, “Bitcoin veya bazı kripto paraların kullanılması açısından, bana büyük çoğunluğunun Ponzi şeması olduğu söylendi. Nasıl yürüyeceği hala net değil” dedi.Kim, kalkınma bankasının dijital paraların güvenle işlem görmesini sağlamak için blockchain teknolojini dikkatlice incelediğini belirtti. Bitcoin TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 3,46 yükselişle 8 bin 223 puandan işlem gördü.