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Dünya Bankası'ndan Bitcoin'e 'saadet zinciri' benzetmesi

Dünya Bankası, kripto paraların büyük çoğunluğunun saadet zinciri olduğu açıklamasında bulundu

Dünya Bankası'ndan Bitcoin'e 'saadet zinciri' benzetmesi
Dünya Bankası Grup Başkanı Jim Yong Kim, gerçekleştirdiği bir konuşmasında kripto paraları saadet zinciriyle kıyasladı. Kim, “Bitcoin veya bazı kripto paraların kullanılması açısından, bana büyük çoğunluğunun Ponzi şeması olduğu söylendi. Nasıl yürüyeceği hala net değil” dedi.


BİTCOİN 8 BİN DOLARI GEÇTİ 


Kim, kalkınma bankasının dijital paraların güvenle işlem görmesini sağlamak için blockchain teknolojini dikkatlice incelediğini belirtti.  Bitcoin TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 3,46 yükselişle 8 bin 223 puandan işlem gördü.


 


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