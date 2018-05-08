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Dünya Bankası'ndan blok zincir raporu

Dünya Bankası'nın raporunda, yeni ortaya çıkacak teknolojiler dalgasında, "kişiden kişiye işlemlerin ve bilgi akışlarının güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleşmesini sağlayan dijital teknolojiler" olarak açıklanabilecek blok zincirlerin yer aldığı, bu teknolojilerin aynı zamanda, ülkeler için bir dizi politik zorlukları da ortaya çıkardığı belirtildi

Dünya Bankası'ndan blok zincir raporu
Dünya Bankası'nın "Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri: Avrupa ve  Orta Asya Ekonomik Güncellemesi" başlıklı raporu yayımlandı.
 
Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde öngörülen ekonomik büyümenin  hızlanmasıyla birlikte bölge ülkelerinin  yenilikçiliği sağlamak ve  hizmetlerini  iyileştirmek için yeni dijital teknolojilerden yararlanması gerektiği belirtildi.
 
Raporda, bölgedeki politika yapıcıların da potansiyelin tamamını açığa çıkarmakla yeni teknolojilere ilişkin aldatıcı olabilecek  düşünceler  arasında doğru bir denge kurması ve politikaların, vatandaşların iş gücü ve ürün  piyasalarındaki artan esnekliğe uyum sağlamalarına yardımcı olması gerektiği  kaydedildi.
 
Yeni ortaya çıkacak teknolojiler dalgasında, "kişiden kişiye  işlemlerin ve bilgi akışlarının  güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın  gerçekleşmesini sağlayan dijital teknolojiler" olarak açıklanabilecek blok  zincirlerin yer aldığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
  
"Blok zinciri teknolojisinin ilk uygulamaları, merkez bankalarına  ihtiyaç duyulmaksızın dijital para üreten ve finansal kuruluşlar olmaksızın  ödemelerin yapılmasına olanak tanıyan kripto para birimleri olmuştur. Kripto para  değerlerinin aşırı derecedeki oynaklığı bunların ulusal para birimlerine bir  alternatif olarak uygulanabilirlikleri hakkında şüphelere yol açarken, kripto  para madenciliği ile ilişkili elektrik maliyetlerinin giderek yükselmesi de bir  başka endişe kaynağı oluşturuyor. Ancak bunun altında yatan blok zinciri  teknolojisi, daha yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bölgedeki bazı  hükümetler, kamu hizmetlerinin daha güvenli, şeffaf ve verimli hale getirilmesi  amacıyla dijitalleştirilmelerine ve etkinleştirilmelerine yönelik olarak blok  zinciri deneylerini daha şimdiden başlatmışlardır.
 
Bu teknolojiler aynı zamanda, ülkeler için bir dizi politika  zorlukları da ortaya çıkarmıştır. Öne çıkan zorluklar arasında, finansal  gözetimin sağlanması, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı işlemler ile  mücadele konuları yer almaktadır.  Hükümetlerin kripto para madenciliği  için  gerçekleşen çok yüksek elektrik tüketimi sorununu da ele almaları gerekmektedir.  Blok zinciri teknolojilerinde uzmanlaşan yeni kurulan şirketlerin nasıl  destekleneceği de  yine hükümetlerin ele almaları gereken kilit sorular arasında  yer almaktadır."
 

"AVRUPA VE ORTA ASYA'DA BÜYÜME SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE  ULAŞTI"

 
Dünya Bankası raporunda, özellikle Orta Avrupa ve Türkiye olmak üzere Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik büyümenin güçlü bir performans göstererek  son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, azalan işsizlik ve yükselen  enflasyonun, gelecek dönemde bölgede büyümenin hız kaybedebileceğini gösterdiği  vurgulandı.
 
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başekonomisti Hans Timmer,  raporun Tiflis’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki birçok ülke, kripto para  birimlerinin ve blok zincirlerin geliştirilmesi için uygun bir yer  oluşturduklarını kanıtlamıştır. Örneğin, Gürcistan'da vergi muafiyetlerinin ve  düşük elektrik fiyatları sayesinde kripto para madenciliği şaşırtıcı bir şekilde  yaygındır. Geleceğe dönük olarak, devletin finansal gözetim sağlaması ve  tüketicileri koruması önemli olacaktır. Blok zinciri teknolojileri, özel finans  sektörü üzerinde rekabetçi bir baskı yaratırken, kamuda da yaratıcı fikirleri ve  yaklaşımları tetiklemektedir."

AA


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