Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Kopenhag’ın Nörrebro semtinden başlayan, iki km uzaktaki Bellahöj Polis Merkezi önünde son bulan peçeli, burkalı ve maskeli binin üzerinde kişinin katıldığı protesto sonunda Ayha adındaki peçeli kadın ile polis memuru samimi bir şekilde kucaklaştı.

Milliyet'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre; polis kadının peçeli Ayha’nın sırtını sıvazlayarak samimi bir şekilde sohbet etmelerine sosyal medya da hem destek hem de tepki geldi. Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği bu görüntü, Danimarka’da büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafta yer alan peçeli kadın Ayha yaptığı yorumda, “Bugün beni samimi bir şekilde kucaklayan polis yarın bana ceza yazacak. Karışık duyguların olduğu bir anda birbirimize sarılmamız beni duygulandırdı ve ağlattı” dedi.

Polis derneğinden yapılan açıklamada, ‘kadın polis memurun davranışının normal olduğu’ belirtilirken, ‘başka ülkelerdeki gibi halkın polisten korkmasının değil bilhassa birlikte olmaları gerektiğinin’ önemine işaret edildi.



