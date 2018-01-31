Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Genç kız kanlar içinde kaldı!

19 yaşındaki Sophie Johansson isimli genç kız İsveç'in Malmö kentindeki bir gece kulübünde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz adam genç kızı önce bacaklarından tutarak taciz etti ve genç kız da onu itti. Adam daha sonra ona yumruk atıp kafasına şişeyle vurdu

31 Ocak 2018, Çarşamba 15:31
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Genç kız kanlar içinde kaldı!
İsveç'in Malmö şehrindeki gece kulübünde bir genç kız, cinsel saldırıya maruz kaldıktan ve adamı ittikten sonra yumruk yediğini ve kafasına saldırgan tarafından şişeyle vurulduğunu belirtti.  
 
19 yaşındaki Sophie Johansson, İsveç medyasına adamla daha önce hiç tanışmadığını, dans pistinde birden adamın ellerini bacaklarında ve kalçasında hissettiğini belirtti. 



Sophie, adamı buna son vermesi için ittiğini, adamın da buna karşılık olarak kendisine yumruk atıp kafasına şişeyle vurduğunu belirtti. 
 
Gazetevatan'ın haberine göre, saldırıdan sonra yüzü gözü kanlar içinde kalan genç kızın fotoğrafı geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada şok etkisi yarattı.
 
Genç kız "Ben yüzümden dökülenin şişenin içindeki  sıvı olduğunu düşündüm, ama arkadaşım dökülenin kan olduğunu söyledi. Şoke oldum" dedi.



Johansson acilen hastaneye kaldırıldı. Başında dikilmesi gereken birkaç kesik oluşmuştu. Polis raporunda da ağır saldırı ve bedensel hasarın olduğu belirtildi. 
 
Malmö polisi, delil yetersizliğinden dolayı soruşturmayı bıraktı. Polis şimdi davayı tekrar açabilmek için tanıklara çağrıda bulunuyor.
 
Malmo Polis sözcüsü Nils Norling, "Birinin olayla ilgili herhangi bir şey gördüğünü umut ediyoruz. Eğer öyleyse soruşturmayı tekrar açacağız" diye konuştu. 
   


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