Dünya devinin CEO'su ve ailesi uçak kazasında öldü!

Dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group'un CEO'sunun ve ailesinden dört kişinin, dün Avustralya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Dünya devinin CEO'su ve ailesi uçak kazasında öldü!
Avustralya'nın Sydney kentinin 30 kilometre kuzeyinde dün meydana gelen olayda, bir deniz uçağının nehre düşmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmişti. İlk gelen bilgilerde kimlikler açıklanmazken, hayatını kaybedenlerin İngiliz vatandaşları olduğu ifade edilmişti.

Bugün gelen haberlerde ise kazada ölen isimlerden birinin dünyanın en büyük gruplarından Compass Group'un 58 yaşındaki CEO'su Richard Cousins olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün aktardığına göre; Cousins ile birlikte ailesinden 4 kişi ve uçağı kullanan pilot da hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan olmadı.


 
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Walsh, yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşadıklarını beliretek, "Compass'ta çalışan herkes Richard'ın ailesinin ve arkadaşlarının yanındadır. En derin üzüntülerimizi sunuyoruz" dedi.
 

500 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR


 

Büyük firmalara, okullara ve kurumlara yemek sağlayan bir catering şirketi olan Compass Grup, yıllık 31 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren şirkette 500 bin kişi çalışıyor.

Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirket Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösteriyor.
 
Kazada hayatını kaybeden Richard Cousins, 11 yıldır grubun CEO'su olarak görev yapıyordu. Cousins, Harvard Business Review'a göre 2017 yılında en iyi performans gösteren CEO'lar sıralamasında 11'inci sırada yer almıştı.

 
Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit

Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit
Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle
Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu

Ruhani protestolar hakkında ilk kez konuştu
Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı 

Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı 
Hastalığını hiçe sayarak sevdiği kadınla evlendi

Hastalığını hiçe sayarak sevdiği kadınla evlendi
ABD'de silahlı çatışma!

ABD'de silahlı çatışma!
Kuzey Kore 2018’e merhaba dedi

Kuzey Kore 2018’e merhaba dedi
Dünya yeni yıla böyle girdi

Dünya yeni yıla böyle girdi
Avustralya yeni yıla böyle girdi

Avustralya yeni yıla böyle girdi
İran yükselen protestolara karşı sosyal medyayı engelliyor

İran yükselen protestolara karşı sosyal medyayı engelliyor