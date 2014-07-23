Her yıl farklı ve birbirinden önemli temalarla düzenlenen gençlik kampı, bu yıl “Dünya gençleri barış ve gelecek için buluşuyor!” sloganıyla yola çıkanları bir araya getiriyor. Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Türkiye’den binlerce gencin katılacağı kamp, 2-10 Ağustos tarihleri arasında İzmir Dikili’de gerçekleşecek.





Kampta konserler, tiyatro etkinlikleri, atölyeler ve söyleşiler yapılacak. Panellerde, dünya gençlerinin yaşadığı ortak sorunların çözümleri tartışılacak. Kampta ayrıca, çeşitli konularla ilgili irili ufaklı forumlar, sanatçıların, aydınların, bilim adamları ve yazarların katılacağı söyleşiler gerçekleşecek. Üniversitelerde, liselerde faaliyet yürüten kol, kulüp ve topluluklar üretimlerini sergileme olanağı bulacak.

Kampta tüm Ortadoğu ve dünyadaki iş, barış ve özgürlük mücadelelerinin; bu mücadelelere katılan genç arkadaşların ortak deneyim ve birikimleri paylaşılacak. Kamp süresince düzenlenecek gece etkinliklerinde ise, farklı kültürlerle tanışmanın, kaynaşmanın, dostluk ve dayanışmanın güzelliğini gençler hep birlikte yaşayacak.