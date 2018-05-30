Dünya Kupası boyunca seks yasağı!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, futbolculara başta seks olmak üzere bir dizi yasak koydu. Turnuvaya hazırlık süreci boyunca futbolcularına eşleri, çocukları ve sevgilileri ile görüşme hakkı tanıyan Joachim Löw, Dünya Kupası başladıktan sonra görüşmeyi de yasaklayacak.

Joachim Löw’ün yasakları arasında sosyal medyaya girmemek de bulunuyor. Futbolcularının tamamen Dünya Kupası’na konsantre olmalarını isteyen Joachim Löw, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarından uzak durmasını istiyor. Joachim Löw, bu yasakların yanında futbolcularına, günde sadece 1 kadeh olmak şartıyla, şarap içlerine ise izin veriyor.

Koyduğu yasaklar ile ilgili açıklama yapan Joachim Löw “Takım olmak egolardan önemlidir. Tüm futbolcularım sorumluluklarını bilmek zorunda… Herkes takımdaki rolünü ve görevini eksiksiz yerine getirmek zorunda… Egolarımızı bir kenara bırakmamız lazım” dedi.



















