Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlandığı her bölümü büyük ilgi görüyor. Bazı zamanlarda yarışmacılara yöneltilen sorular epey bir farklı olup izleyicilerin de merakını artırıyor. Dün yine buna benzer bir olay gerçekleşti. 125 bin liraya kadar yükselen yarışmacıya "Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu kimdir?" sorusu yöneltildi. Ekran başındaki izleyiciler arama motorlarından sorunu cevabını aramaya başladılar.









DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEN EN YAŞLI FUTBOLCU KİMDİR?





a- Mardona





b- Pele





c- Taffarel





d- Mondragon





Doğru cevap, ülkemizde de bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü file bekçisi Mondragon