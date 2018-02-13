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Dünya mutfağı tarhana ile tanıştı

Gastrobul Zirvesi’, Beykoz Üniversitesi iş birliği ile düzenlendi. Türk Mutfağı’nın dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için büyük bir adım olan zirvede, ünlü şefler Anadolu’ya özgü tatları dünya gastronomi trendleri ile yorumlandı. Tarhana, bulgur, mısır, nohut ve et ile yapılan yemekler dünyanın önde gelen şeflerinden tam puan aldı

13 Şubat 2018, Salı 13:03
Dünya mutfağı tarhana ile tanıştı
Beykoz Üniversitesi’nin desteği ile ‘Gastrobul- 1. Başkent Gastronomi Trendleri Buluşma Zirvesi’ gerçekleşti.

Zirvede Türkiye’nin önde gelen şef ve yazarları ülkemizin mutfak kültürünü farklı gastronomi trendleriyle yorumlayarak dünyanın pek çok ülkesinden gelen şeflere sundu. ‘Tarhana, bulgur, mısır, nohut ve et’ ile farklı lezzetler oluşturularak gastronomi dünyasına yepyeni ufuklar açıldı. Anadolu’ya özgü geçmişi 600’lü yıllara dayanan lezzetler yeni tatlar ile katılımcılardan tam puan aldı.

'TÜRK MUTFAĞI DÖNERDEN İBARET DEĞİL'

Zirvede konuşan ünlü şef Hazer Amani ise, tüm dünyada Türk mutfağı denilince akla tek gelen yemeğin döner olduğuna işaret ederek “Anadolu binlerce yıllık bir geçmişe sahip ve medeniyetlerin buluşma noktası. Yemek kültüründe müthiş bir zenginliğe sahip. Mesela basit bir yemek gibi görünen tarhana bile bütün dünyada trend olabilecek kapasiteye sahip” dedi.



Tarhana, turşu gibi fermente gıdaların değerinin tüm dünyada yeni yeni anlaşılmaya başlandığını anlatan Amani, “Bu zenginlikler işlenerek bütün dünyaya ihraç edilebilir” diye konuştu.

'TÜM DÜNYAYI FETHEDECEK ÖZELLİKLERE SAHİP'

Türk mutfağının çok zengin bir birikime sahip olduğunu dile getiren Şef Gökhan Gümüş de “Osmanlı mutfağı Çin’e kadar uzanıyor. 10 binlerce yıllık geçmişi ile yemeklerimiz; soslarla ve küçük dokunuşlarla tüm dünya damaklarını fethedecek özelliklere sahip” dedi.

Gastrobul Zirvesi Beykoz Üniversitesi’nin katkılarıyla geleneksel hale getirilecek.  Gelecek yıl İstanbul’da ikincisi düzenlenecek etkinlik kapsamında uluslararası yemek yarışması da yapılacak.

 
 


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