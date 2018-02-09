Dünya’nın yakınından asteroit geçecek

TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Mine Bozkurt

BBC’nin haberine göre, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin () fon sağladığı Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından tespit edilen ve "2018 CB" olarak adlandırılan asteroit, yerküreyeilearasındaki mesafenin beşte biri mesafeden (69 bin 700 kilometre) geçecek.Astronomik açıdan kısmen yakın bir geçiş yapacak, 40 metre büyüklüğündeki "2018 CB"nin, Dünya’ya tehdit oluşturmadığı vurgulandı.Asteroidin yerküreye (TSİ) 01.27’de en yakın konumda olacağı belirtildi.