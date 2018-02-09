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Dünya’nın yakınından asteroit geçecek

Gök bilimciler, beş gün önce fark edilen bir asteroidin yarın Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı

09 Şubat 2018, Cuma 19:27
Dünya’nın yakınından asteroit geçecek
BBC’nin haberine göre, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) fon sağladığı Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından tespit edilen ve "2018 CB" olarak adlandırılan asteroit, yerküreye Dünya ile Ay arasındaki mesafenin beşte biri mesafeden (69 bin 700 kilometre) geçecek.

TEHDİT OLUŞTURMUYOR


Astronomik açıdan kısmen yakın bir geçiş yapacak, 40 metre büyüklüğündeki "2018 CB"nin, Dünya’ya tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Asteroidin yerküreye (TSİ) 01.27’de en yakın konumda olacağı belirtildi.


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