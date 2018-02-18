Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağını Thierry Neuville kazandı

WRC
sezonunun ikinci ayağı İsveç Rallisi
'nde, 314,25 kilometre uzunluğundaki pistte 19 etaptan oluşan mücadeleyi 2 saat 52 dakika 13.1 saniyede tamamlayan Neuville, zafere ulaştı.
Citroen Total
takımının İrlandalı sürücüsü Craig Breen, liderin 19.8 saniye arkasında 2'nci, Hyundai ekibinden Norveçli Andreas Mikkelsen ise Neuville'in 28.3 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
M-Sport
takımından son 5 yılın şampiyonu Ogier ise yarışı liderin 8 dakika 45.4 saniye gerisinde 11. sırada tamamladı.
Bu sonuçla puanını 41'e çıkaran Neuville, Ogier'in 11 puan önünde pilotlar klasmanı liderliğine yükseldi.
Dünya Ralli Şampiyonası
'nın 3. ayağı, 8-11 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek.
İsveç Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Thierry Neuville: 41 puan
2. Sebastien Ogier: 30
3. Jari-Matti Latvala: 23
4. Esapekka Lappi: 23
5. Ott Tanak: 21
Can Hakman