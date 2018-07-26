Alman kozmetik devi LR Health & Beauty kadınlar için olan bu özel ve eğlenceli günde en sevilen rujlarını ve göz alıcı dudaklar için hangi rujun tercih edilmesi gerektiğini sizler için sıralıyor.

LR Health & Beauty’nin, hem günlük hem de özel gün makyajlarında kullanılabilen Deluxe ve Colours serisi ruj seçenekleri canlı, mat ve parlak renkleriyle farklı beğeniler için alternatif oluşturuyor.

Gece davetlerinin vazgeçilmezi…

Yoğun renk pigmentleri ve kremsi yumuşak dokusu ile tek sürüşte sizi maceraya sürükleyen LR Deluxe High Impact Lipstick serisi gece boyunca kalıcılık sağlayacak özelliğiyle davetlerde göz kamaştırmanızı sağlıyor. Eşit renk dağılımı ve kullanım kolaylığıyla vazgeçilmez seriler arasında yer alan Deluxe serisi renk seçenekleri olan Signature Red, Camney Red, Peppy Tomato, Sensual Rosewood, Soft Beige ve Light Chocolate renkleriyle de her zevke hitap ediyor.

Işıltı sevenlere özel…

Dudaklarınıza göz alıcı parlaklık ve ışıltı kazandıran LR Deluxe Brilliant Lipgloss, özel tasarımlı fırçasıyla daha hassas uygulama sağlıyor. LR Brilliant Lip Gloss, Nude Shine, Dramatic Rosewood, Pink Brilliance, Berry Glam, Orange Flash ve Rose Temptation renk tonlarıyla ışıltınızı renkte yansıtmanızı sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında ışıltılı ve renkli dudaklara sahip olmak için eşsiz bir alternatif sunan LR Colours Işıltılı Ruj ise dudakları etkili bir şekilde ortaya çıkararak her daim dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlıyor. Hem gündüz makyajında hem de gece makyajlarında kullanılabilen Colours serisi Warm Rose, Magic Mauve, Juicy Rose, Orange Toffee, Midnight Plum, Hot Chill ve Brown Rose renkleri ile dudaklara rengarenk ve bakımlı bir görünüm kazandırıyor.

Dünya Ruj Günü’nüz kutlu olsun!

LR Deluxe High Impact Lipstick Satış Fiyatı: 63,50 TL

LR Deluxe Brilliant Lipgloss Satış Fiyatı: 46,90 TL

LR Colours Işıltılı Ruj Satış Fiyatı: 25,90 TL