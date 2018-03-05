Dünya Rus senatörün saçlarını konuşuyor!

ÇİZGİ DİZİ SIMPSONLAR'I AKILLARA GETİRDİ



ÇOCUKLARIN KURTARILMASINDA YARDIMCI OLMUŞTU

Nazlı Erdol

Rus senatörsaçlarıylanın yıldızı oldu. 62 yaşındaki Petrenko, 'çok çalışılmış' gözükse de saçlarını hazırlamanın aslında oldukça basit olduğunu aktardı., “Tıpkı birdüşmanı gibi. Soğuk ve ifadesiz bir bakışı var, çok güzel giyiniyor vegeçmişi bulunuyor. Fakat kucağında beyaz bir kedi yerine havaya dikilmiş kahverengi saçları var” yorumunu yapıyor.’nin popüler gazetelerindenise deneyimli siyasetçinin saçları hakkındaki yorumlarına yer verdi. Petrenko, saçlarıyla ilgili yorumlardan sıkıldığını söylerken, “Ben aslında bir şey yapmıyorum. Saçlarım kıvırcık ve bazen saç tokasıyla tutturuyorum” yanıtını vererek, saçlarının arkasındaki gizemi ortaya koyuyor.'nun saç stili, akıllara 1989 yılından beri yayınlanan çizgi dizi Simpsonlar'ı getirdi. Valentina'nın saçları, dizinin ana karakterlerinden'ın kıvırcık ve mavi saçlarını andırıyor., şu anda 29'uncu sezonuyla izleyicisiyle buluşuyor. Dizi, ülkemizde de beğenilerek izleniyor.Petrenko hakkında bilinmeyen bir diğer detay ise 1993’te bir grup çocuğu rehine alan grupla iletişime geçerek çocukların kurtarılmasına yardımcı olduğu. 1993’te’da dört silahlı saldırgan bir grup çocuk ve öğrencileri kaçırmış ve 10 milyon dolar fidye istemişti.